Депутаты Госдумы намерены во время осенней сессии вернуться к рассмотрению законопроекта о расширении полномочий ЦБ РФ в сфере регулирования аудиторской деятельности. Об этом сообщил журналистам, подводя итоги весенней сессии Госдумы, зампред комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Антон Гетта («Единая Россия»).

«Считаю, что в период осенней сессии мы должны вернуться к принятию законопроекта о наделении Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности. Потому что законопроект в первую очередь нацелен на защиту интересов граждан России и призван очистить рынок от недобросовестных участников, устранить практику формального или фиктивного аудита», — сказал он.

«В рамках работы комитета по финрынку мы провели огромную работу со всеми заинтересованными сторонами. Было проведено четыре заседания экспертного совета по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при комитете, в ходе которых были выслушаны оптимальные, компромиссные формулировки норм законопроекта. Тем не менее правительство РФ решило взять еще некоторое время для анализа данных предложений», — добавил депутат.

В конце июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках годового отчета на заседании Госдумы признала, что проблемы есть не только в области финансового аудита, но и финансовой оценки, напомнил парламентарий.