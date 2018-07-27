Банк «ДельтаКредит» и «ДОМ.РФ» завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля «ДельтаКредита» путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы «Фабрика ИЦБ» объемом 6,19 млрд рублей. Размещение проходило по закрытой подписке, полный объем выпуска на первичном размещении был приобретен корпорацией «ДОМ.РФ», уточняется в сообщении «ДельтаКредита».

Ипотечное покрытие по облигациям сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных банком «ДельтаКредит». Облигации обеспечены полным солидарным поручительством «ДОМ.РФ».

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована на уровне 8% годовых. В структуру сделки включен процентный своп. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты.

В соответствии со структурой сделки эмитентом ипотечных ценных бумаг выступил ипотечный агент «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Сделки в формате «Фабрики ИЦБ» предусматривают выкуп корпорацией «ДОМ.РФ» дефолтных закладных из ипотечного покрытия и исполнение ею функций расчетного агента. Обслуживание секьюритизированных кредитов продолжает осуществлять банк «ДельтаКредит».

«Для банка «ДельтаКредит» это первая сделка с «ДОМ.РФ» в рамках «Фабрики ИЦБ». Мы уверены, что такой инструмент будет востребован среди широкого круга рыночных инвесторов благодаря стандартной структуре сделки, возможности фиксации купона для инвесторов и наличию поручительства «ДОМ.РФ». Первая сделка для нас как для оригинатора была непростой: мы перестроили многие бизнес-процессы и доработали системы под стандартный формат сделок «Фабрики ИЦБ». В будущем эти наработки позволят нам быстро масштабировать новый инструмент», — комментирует финансовый директор, член правления банка «ДельтаКредит» Елена Кудлик.



«Фабрика ИЦБ» — относительно новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных облигаций с гарантией «ДОМ.РФ» на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов в ценные бумаги.