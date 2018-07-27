Основатель и глава американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира, по версии агентства Bloomberg, с третьей до шестой позиции, потеряв на фоне снижения акций компании почти 16 млрд долларов. Соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте агентства, передает ТАСС.

Как отмечается в рейтинге, состояние Цукерберга к настоящему моменту оценивается в 70,6 млрд долларов. До этого он занимал третью строчку перечня с капиталом в размере около 86,5 млрд долларов. Сейчас он расположился на шестой позиции между основателем испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортегой (пятое место — 73,4 млрд долларов) и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом (седьмое место — 62,4 млрд).

Акции Facebook после закрытия торговой сессии Нью-Йоркской биржи в четверг рухнули почти на 19% до отметки 176,26 доллара за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании сократилась на 119,4 млрд долларов, что, по данным Bloomberg, стало крупнейшим снижением за время одной торговой сессии для американской компании за всю историю.

Падение стоимости акций Facebook связано с отчетом компании об итогах II квартала, которые оказались хуже прогнозов.