УК «Альфа-Капитал», предупредившая в августе прошлого года клиентов о проблемах в ряде банков, приводила в своем письме информацию, которая не соответствовала действительности. Это следует из сообщения «О недобросовестных практиках при информационно-аналитическом взаимодействии финансовых организаций с клиентами» , которое опубликовала пресс-служба Банка России.

Регулятор обращает внимание финансовых организаций «на необходимость соблюдения этических стандартов при осуществлении информационно-аналитического взаимодействия с клиентами». «Направляемые клиентам финансовых организаций рекомендации к действиям, обоснованные анализом не существующих в действительности данных, расцениваются Банком России как недобросовестная практика, способная искажать ценообразование на финансовом рынке», — поясняется в сообщении ЦБ.

Примером подобной недобросовестной практики Банк России считает письмо ООО «УК «Альфа-Капитал» о проблемных банках, направленное отдельным клиентам управляющей компании в августе 2017 года. «В данном письме излагается негативное мнение в категоричной форме о текущем состоянии кредитных организаций — эмитентов, обоснованное владением некоей публичной и непубличной информацией», — напоминает регулятор.

«Как впоследствии было установлено Банком России, приведенная ООО «УК «Альфа-Капитал» в письме информация о закрытии ею лимитов на облигации указанных банков не соответствовала действительности, а какой-либо непубличной, в том числе инсайдерской, информацией указанная организация не располагала», — сообщает ЦБ.

По вышеуказанным фактам Федеральная антимонопольная служба разместила на официальном сайте предупреждение «Альфа-Капиталу» о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, напоминают в Центробанке.

Там уточняют, что, согласно федеральному закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», рассылка упомянутого письма УК «Альфа-Капитал» в адрес клиентов не подпадает под определение манипулирования рынком или неправомерного использования инсайдерской информации.

«В то же время Банк России считает необходимым исключить предоставление финансовыми организациями своим клиентам информационных продуктов такого качества. Консультирование инвесторов должно основываться на реальных результатах финансово-экономического анализа, принципах добросовестности и обеспечения приоритета интересов клиента. Необходимым условием для этого является обеспечение контроля со стороны финансовых организаций за информацией, направляемой третьим лицам, а также принятие и практическое выполнение принципов профессиональной этики», — подчеркивают в ЦБ.



Напомним, в августе прошлого года директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов предупредил клиентов о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка. В письме говорилось, что управляющая компания закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России». Гаврилов прогнозировал, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже осенью. Сама УК «Альфа-Капитал» тогда заявила, что в письме изложена личная точка зрения Гаврилова и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении этих банков компания не обладает.