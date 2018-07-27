Центральный банк России ограничит продажу субординированных облигаций инвесторам. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В соответствии с проектом указания ЦБ РФ, теперь покупать субординированные облигации смогут только квалифицированные инвесторы, признанные таковыми в соответствии с российским законодательством.

«Такой подход позволит ограничить риски неквалифицированных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы оценить все последствия приобретения подобных инструментов», — комментирует ЦБ.

Также проектом указа устанавливаются требования к порядку, форме и содержанию информации, которая должна быть предоставлена квалифицированному инвестору при совершении им операций с этими финансовыми инструментами. До совершения сделки инвестор должен быть проинформирован о сущностных характеристиках финансового инструмента, а также о рисках, связанных с инвестированием в такой инструмент.

Нововведения не коснутся субординированных облигаций, выпущенных до вступления в силу данного указа.