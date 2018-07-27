В июле инфляционные ожидания населения стабилизировались. Показатель составил 9,7% после 9,8% в июне, свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

В мае и июне ожидания демонстрировали существенный рост на фоне повышения цен на бензин. Однако к моменту проведения июльского опроса (9—16 июля) цены на топливо в целом стабилизировались, что отразилось на высказанных респондентами оценках. Доля участников опроса, отметивших высокие темпы роста цен на бензин, снизилась в июле на 9 процентных пунктов. Банк России не предполагает дальнейшего повышения ожиданий за счет этого фактора, поскольку цены на топливо с начала июня прекратили рост.

Вместе с тем определенное негативное влияние на ожидания может оказать планирующееся с 2019 года повышение налога на добавленную стоимость. Пока респонденты не ожидают существенного влияния налоговых мер на цены. НДС как фактор инфляции в июле упоминали лишь 4% опрошенных, в то время как о самой новости слышали 55% респондентов.



Некоторую поддержку в стабилизации инфляционных ожиданий может оказать в целом низкий уровень сложившейся инфляции и сезонное снижение цен на овощи и фрукты.