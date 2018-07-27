Денежно-кредитные условия близки к нейтральным. По оценкам Банка России, они уже практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредита, спроса и инфляции. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам собрания совета директоров Банка России 27 июля, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Денежно-кредитные условия формируются в том числе под воздействием ранее принятых решений о снижении ключевой ставки. Депозиты остаются привлекательными для населения при текущем уровне процентных ставок. Консервативный подход банков к отбору заемщиков, а также изменение с 1 сентября 2018 года коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам формируют условия для роста кредита, не создающего риски для ценовой и финансовой стабильности.

В тексте релиза также говорится об ужесточении денежно-кредитных условий для того, чтобы ограничить масштаб вторичных эффектов и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4% на прогнозном горизонте.

«Обновленные данные Росстата отражают более уверенный рост экономики в 2017 — начале 2018 года, чем оценивалось ранее. Это существенно не меняет взгляд Банка России на влияние деловой активности на динамику инфляции, учитывая, что пересмотр данных в основном касается производства инвестиционных товаров. Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1—0,2 п. п.) в годовой темп прироста ВВП во II квартале», — отмечают в ЦБ.