CEO CME Group Терри Даффи заявил, что Чикагская товарная биржа (CME) объявила пока не собирается запускать фьючерсные продукты на альткоины из-за их волатильности и новизны.

Также, по его словам, декабрьский запуск биткоин-фьючерсов на CME может оказаться одним из самых противоречивых решений за всю 40-летнюю историю компании, сообщает ForkLog .

В мае глава по долевым продуктам и альтернативным инвестициям CME Group Тим Маккорт заявил, что биржа не исключает возможности запуска фьючерсных продуктов на еthereum.