Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 27 июля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении регулятора.

«Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — отмечается в пресс-релизе.

В Центробанке отмечают, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. «Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий», — констатирует ЦБ.

Решения по ключевой ставке регулятор будет принимать, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом наиболее вероятным Банк России считает переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов . Аналитики отмечали, что повышение НДС с 1 января 2019 года не дает пространства для снижения ставки в данный момент.

Это пятое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. 9 февраля регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%, 23 марта — еще на 0,25 п. п., до 7,25% . По итогам заседаний совета директоров 27 апреля и 15 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября.

