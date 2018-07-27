Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов (БНА). На данном этапе завершено юридическое и операционное присоединение банка «Рост» к банку «Траст». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

На завершающей стадии находится консолидация непрофильных активов на балансе создаваемого банка. Разработаны все структурные решения, получены необходимые корпоративные и акционерные согласования. Объем портфеля банка превысит 2 трлн рублей.

Акционером БНА с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. Еще 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций.

Возглавит БНА член правления банка «Открытие» Александр Соколов.

«Под руководством Александра Соколова продолжится работа с портфелем непрофильных активов — внедрение лучших международных практик в части выстраивания работы с портфелем просроченной корпоративной задолженности и принятых БНА активов — предприятий реального сектора, требующих финансового и операционного оздоровления», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что банк непрофильных активов должен был возглавить Юрий Адамович из банка «ФК Открытие». Именно он руководил всеми процессами создания БНА.

Адамович покидает банк «Открытие». Ключевую роль Адамовича в формировании БНА отметил президент — председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов: «Создание банка непрофильных активов — один из важнейших проектов группы «Открытие». Сегодня мы можем говорить о завершении основной фазы этого проекта. Я признателен Юрию Адамовичу за его профессионализм и лидерские качества, за полезный для нас международный опыт и командную работу».

Как рассказали газете «Ведомости» источники, близкие к Центробанку, кандидатура Адамовича, точнее, его биография, вызвали вопросы у силовых ведомств. Между «ФК Открыти» и силовыми структурами шли споры по поводу Адамовича. В конечном итоге силовые ведомства не согласовали его.



«Проект создания банка непрофильных активов беспрецедентен по своему масштабу и сложности не только для российского рынка, но и для рынков Восточной Европы», — подчеркнула председатель набсовета банка «ФК Открытие» и банка «Траст» Ксения Юдаева.

