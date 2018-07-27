Банк «Кубань Кредит» предупредил клиентов о технических работах утром 29 июля.

«Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что 29 июля 2018 года в связи с проведением технических работ в период с 8:00 до 9:00 возможна кратковременная недоступность системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

Банк приносит извинения за временные неудобства.