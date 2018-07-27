По словам Натальи Мильчаковой, заместителя директора аналитического департамента Альпари, пара доллар/рубль сегодня будет торговаться в коридоре 62,5-63,2 рубля, а пара евро/рубль - по-прежнему в диапазоне 73-74 рубля.

Как поясняет Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX, российский рынок открылся невнятно. РТС немного отступает на фоне ослабления рубля на старте сессии, а индекс МосБиржи пытается удержаться на положительной территории.

«Доллар/рубль снова устремился к отметке 63 рубля, но после вчерашнего всплеска покупок на форексе спрос на «американца» снова угас, что помогает рублю «удерживаться на плаву». Это, вкупе с продолжающимися покупками на рынке нефти, нивелирует эффект от завершения налогового периода. Далее динамика нашей валюты будет зависеть от настроений по доллару, который ждет данных по ВВП США за второй квартал. Сильные цифры способны укрепить USD по всему спектру рынка и вернуть пару выше уровня 63 рубля», - комментирует эксперт.