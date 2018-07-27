Также для новичков доступна бесплатная дистанция в 2 километра. К участию приглашены и юные легкоатлеты, которые смогут преодолеть 600 метров в забеге TIMERKIDS.

«Ак Барс» Банк Нижнекамский полумарафон» станет самым красивым летним стартом беговой серии TIMERMAN: на финише каждая девушка получит приятный подарок в виде розы, а мужчины – венок победителя.

«Ак Барс» Банк выступает титульным спонсором всех беговых стартов TIMERMAN спортивного сезона 2018 года.

Беговой сезон серии спортивных мероприятий TIMERMAN был открыт 29 апреля забегом Иннополумарафон, который прошел в городе Иннополис. Уже прошли забеги «Ак Барс Банк Зеленодольский полумарафон-кросс 2018» (Зеленодольск), «Камский триатлон 2018» (Набережные Челны), забег по ночной Казани и другие. Среди участников забегов – команда сотрудников «Ак Барс» Банка, которые регулярно принимают участие в спортивных мероприятиях.

Спонсорство крупных спортивных мероприятий – последовательная политика банка в области поддержки спорта и здорового образа жизни. Так, в 2017 году банк выступил титульным партнером и соорганизатором «Казанского марафона». Число участников марафонов с каждым годом растет и чем ближе даты забегов, тем меньше остается вакантных мест для участия.