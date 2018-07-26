Южнокорейский финансовый регулятор призвал местных законодателей в срочном порядке принять первый нормативно-правовой для регулирования криптовалют, так как биржи страны характеризуются проблемами в безопасности и рисками отмывания денег.

По словам главы команды по реагированию на риски виртуальных валют Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи Гонга Сонгки, в первую очередь необходимо ввести в правовое поле самые срочные и важные вещи, в том числе предотвращение отмывания денег и защиту инвесторов. Эти законы должны быть приняты в кратчайшие сроки, сообщает Ttrcoin .

Если нормативно-правовой акт будет принят в текущем виде, то биржи криптовалют попадут под прямой надзор Комиссии по финансовым услугам. Гонг ожидает, что Национальное собрание завершит всю необходимую работу до конца года, однако точное время назвать сложно.

Он также подчеркнул, что надзор регулятора еще не будет означать официальное признание криптовалют. В первую очередь Комиссия по финансовым услугам сосредоточится на обеспечении порядка на биржах, а не на способствовании их росту.