Ассоциация бирж виртуальных валют Японии (JVCEA) рекомендовала торговым площадкам Японии установить лимит кредитного плеча в маржинальной торговле на уровне 1:4, так как установленный в настоящее время верхний предел заимствования не позволяет обеспечить надежную защиту средств инвесторов.

Также оценивая риски ухода инвесторов с криптовалютных площадок, JVCEA предлагает предоставить биржам право самостоятельно устанавливать лимиты и вводить ограничения постепенно. сообщает ForkLog .

Отмечается, что эти предложения будут направлены на рассмотрение в Агентство по финансовым услугам (FSA) Японии.