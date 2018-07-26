Временная администрация, назначенная в якутский банк «Таатта» в связи с отзывом его лицензии 5 июля текущего года, в ходе своей работы выявила допущенные бывшим руководством и работниками банка существенные нарушения порядка учета его обязательств по вкладам, оформленным в преддверии отзыва лицензии в дополнительном офисе в Москве по адресу: Орликов пер., д. 2. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое осуществляет выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации и представители которого входят в состав временной администрации.

«Одновременно временной администрацией выявлены факты, которые могут свидетельствовать о хищении из кассы указанного офиса банка денежных средств, о чем направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы», — говорится также в сообщении АСВ.

Напомним, на прошлой неделе ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что представители банка «Таатта» заявили в полицию о выявленной в ходе ревизии в офисе в Красносельском районе Москвы недостаче в размере 569 млн рублей, 35 тыс. долларов и 1 тыс. евро.

В связи с вышеизложенным АСВ и временная администрация дополнительно проверяют, как оформлялось внесение физическими лицами денежных средств во вклады в данном отделении банка в период, предшествовавший отзыву лицензии.

«В настоящее время агентство проводит личный прием граждан , обратившихся с заявлениями о несогласии (с размером страхового возмещения. — Прим. Банки.ру), в целях получения от них информации об обстоятельствах заключения договоров банковского вклада (счета) и размещения денежных средств в банке и иной дополнительной информации и документов, необходимых для восстановления достоверного бухгалтерского учета и выплаты страхового возмещения», — говорится в релизе АСВ.

Физические лица, оформившие вклады в указанном офисе, будут индивидуально приглашены агентством. Клиентам необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ и оригиналы документов, подтверждающих обоснованность требований к банку: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т. п.

В агентстве обещают, что по итогам указанной работы вкладчики, в отношении которых будет принято решение о включении в реестр страховых выплат, будут оперативно уведомлены о возможности получения страхового возмещения, в том числе путем направления СМС-сообщений на указанный в заявлении номер.



Выплата компенсаций вкладчикам банка «Таатта» осуществляется с 18 июля через четыре банка-агента: Сбербанк , КБ «Восточный», Почта Банк и РНКБ. По состоянию на 23 июля выплачено более 60% общего объема страховки, сообщает АСВ в четверг, 26 июля. Ранее агентство оценило размер своей ответственности по данному страховому случаю в 4,4 млрд рублей и ожидает обращения в общей сложности 8,6 тыс. вкладчиков.

