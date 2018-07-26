Банк ВТБ совместно с компанией Calzedonia Group успешно реализовал пилотный проект по приему наличной выручки магазинов ритейлера с помощью автоматизированных депозитных машин (АДМ). АДМ автоматически проверяют подлинность денежных купюр, производят пересчет инкассируемых средств и зачисляют их на счет компании в удобном ей режиме.

Таким образом, установленные устройства помогли компании снизить операционные расходы на инкассацию и упростить сам процесс инкассации выручки – компания может сдать наличные денежные средства круглосуточно, говорится в сообщении ВТБ.

По словам руководителя департамента транзакционного бизнеса – старшего вице-президента банка ВТБ Гуриндера Нихала, интегратором решениявыступила компания «МультиКарта», котораявходит в состав группы ВТБ.