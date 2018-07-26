Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что суверенный боливар будет деноминирован и привязан к венесуэльской криптовалюте el petro, которая в свою очередь привязана к стоимости местной нефти, с 20 августа.

Таким образом, обновленные боливары потеряют пять нулей, хотя раньше планировалось убрать только три нуля. По словам Мадуро, привязка к криптовалюте позволит стабилизировать финансовую ситуацию в стране, сообщает Reuters .

По мнению экспертов по криптовалютам, el petro не все доверяют из-за отсутствия доверия к правительству Мадуро и неправильного управления существующей национальной валютой страны.