Продукт предназначен для формирования накоплений и создания финансовой подушки безопасности в случае наступления сложной жизненной ситуации.

Накопительное страхование жизни (НСЖ) – это инструмент долгосрочного инвестирования, который, с одной стороны, позволяет накопить на большие цели (например, на обучение ребенка или сформировать прибавку к пенсии), а с другой – является страховым продуктом, т.е. при наступлении страхового случая клиент может из сформированного резервного фонда покрыть возникшие расходы.

Накопления формируются за счет ежегодных взносов и дополнительного инвестиционного дохода, который обеспечивает страховая компания. Кроме того, клиент вправе получать ежегодно налоговый вычет в размере до 15 600 рублей, в зависимости от размера ежегодных страховых отчислений. Минимальный взнос в программу составляет 25 000 рублей. Сроки страхования – 7, 10, 15 и 20 лет.

Людмила Чернова, начальник отдела организации и развития партнерских программ УБРиР:

«НСЖ для российского рынка достаточно новый продукт и клиенты к нему пока только присматриваются. Но потенциал у программы есть: в рамках пилота, который банк проводил с апреля по июнь в нескольких городах, было оформлено более 120 договоров, что, по нашей оценке, – довольно неплохой старт. Чаще всего договор по программе «Семейный капитал» клиенты заключают на 7 лет, а средний ежегодный взнос составляет порядка 33 тысяч рублей. Мы планируем повышать доверие наших клиентов к этому инструменту накоплений и привлекать к программе только надежных партнеров».