Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами в России, может привести к их закрытию и появлению «огромных очередей в консульствах». Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Список компаний есть в открытых источниках, это никакой не секрет», — добавила она.

РБК направил запросы в управляющие визовыми центрами компании VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express.

Предложение от сенаторов, которое поступило на прошлой неделе, предусматривает обязательную аккредитацию для компаний, которые выступают посредниками в оформлении виз.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что максимальная доля участия иностранцев в уставном капитале таких компаний не должна превышать 20%. Также фирмы должны иметь технику для обработки конфиденциальных данных и иметь не менее трех лет опыта работы в сфере оказания услуг по сбору и обработке документов.