Эксперты рабочей группы по АНО «Цифровой экономике» одобрили законопроект, который может стать новой мерой для привлечений IТ-специалистов в Россию. «Путешествующие» специалисты, находящиеся в России более 90 календарных дней в течение года, смогут претендовать на статус налоговых резидентов страны.

Для получения такого статуса специалисту будет достаточно подать в Федеральную налоговую службу заявление в свободной форме, сообщает ТАСС .

По мнению эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика», такие налоговые нововведения будут востребованы прежде всего IT-специалистами и IT-менеджерами, которые большую часть времени живут за границей.

По словам руководителя рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президента по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслана Ибрагимова, в ближайшее время в дополнение к одобренному на рабочей группе документу будет разработаны и другие меры для налогового стимулирования высококвалифицированных IТ-специалистов, которые будут иметь более узконаправленный характер.