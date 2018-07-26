В проекте финансового супермаркета «Маркетплейс», реализуемого под эгидой ЦБ, могут появиться новые участники — агенты по сбору идентификационных данных. Для организации сбора данных, не являющихся биометрией, предлагается привлечь салоны связи, отделения Почты России и курьерские службы, пишет «Коммерсант».



Изначально предполагалось, что «Маркетплейс» обеспечит удаленную идентификацию пользователя с помощью ЕСИА. Кроме того, с 1 июля была запущена Единая биометрическая система (ЕБС), в рамках которой банки начали сбор биометрических данных клиентов. До конца 2019 года обеспечить удаленную идентификацию клиентов (через ЕСИА) с помощью биометрических данных (хранящихся в ЕБС) должны будут все кредитные организации.

Однако до промышленного запуска «Маркетплейса» ( запланирован на 15 февраля 2019 года ) осталось слишком мало времени. «База ЕБС к февралю будет еще пустая. Но пока она будет наполняться, необходимо обслуживать клиентов», — отмечает руководитель сервиса Fins.money Владимир Шабасон. Кроме того, для применения удаленной идентификации с использованием биометрии на «Маркетплейсе» в закон «О банках и банковской деятельности» и антиотмывочное законодательство должны быть внесены соответствующие поправки.

В связи со сложившейся ситуацией для идентификации обсуждаются использование физических точек банковского присутствия, организация выезда участников «Маркетплейса», возможная организация выезда представителей платформы для съема биометрического шаблона и т. п.

Рассматривается и использование салонов группы «Связной — Евросеть». «Салоны связи, приведенные в качестве примера, уже давно оказывают подобные услуги, обладают широкой сетью региональных офисов, клиентам понятен и привычен формат взаимодействия с ними», — уверена глава финансового маркетплейса «Банки.ру» Динара Юнусова. По ее словам, в данном случае речь идет о стандартном способе идентификации физлиц, не связанном с биометрией. Это могут быть, например, ИНН, СНИЛС, место фактического проживания, место работы, рабочий номер телефона, данные загранпаспорта и т. д. Кроме того, предлагается привлечь к процессу Почту России.

Впрочем, пока все предложения носят дискуссионный характер. По словам участников проекта, окончательная конфигурация процесса идентификации клиента на платформе может быть утверждена осенью, к этому моменту предполагается разработать и поправки к законодательству.

