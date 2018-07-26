В Оренбургской области полицейскими пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на сайте МВД.

Установлено, что в период с января 2016 года по декабрь 2017 года физические лица оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, незаконно извлекая доход в особо крупном размере в виде процента от суммы обналиченных денежных средств. Сумма незаконного дохода составила более 15 млн рублей.

В ходе следственных действий произведено более 30 обысков в помещениях, где сотрудниками полиции изъята бухгалтерская документация, печати подконтрольных организаций и государственных органов, ключи доступа к банковским счетам, компьютерная техника, более 80 банковских карт.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление иных участников организованной группы и лиц, оказывавших им содействие, а также устанавливается имущество, приобретенное фигурантами в процессе легализации незаконно полученного дохода», — сообщают правоохранители.