Жительница индийского города Чандигарх подала в суд на бывшего мужа, который заплатил алименты монетами. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Состоятельный адвокат подал на развод в 2014 году. Суд обязал его выплачивать женщине ежемесячное содержание величиной 25 тыс/ рупий (23 тысю рублей).

Мужчина проигнорировал решение, и тяжба продолжилась в следующей инстанции. В конце концов он сдался и принес деньги. Бывшая жена получила четыре сторупиевые купюры и 24,6 тысячи рупий монетами достоинством одна и две рупии. Общий вес мелочи превышал 70 кг.

Женщина отметила, что бывший муж намеренно издевается и мучает ее. Мужчина в ответ подчеркнул, что ничего не нарушил, потому что нигде не указано, как именно следует выплачивать алименты.