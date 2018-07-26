В Госдуме готовы пригласить разработчика мессенджера Telegram и основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова в нижнюю палату парламента, если у него имеются предложения по изменению законодательства в сфере информационных технологий, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе итоговой пресс-конференции.

По словам Левина, в Госдуме всегда открыты к общению и диалогу с любыми сервисами, которые работают на территории страны, сообщает агентство городских новостей «Москва» .

«Если человек является большим специалистом в сфере информационных технологий, но при этом он заботится о безопасности граждан и хочет сказать, что не только спецслужбы заботятся, но и он, как ответственный гражданин своей страны, если ему есть что предложить в этой сфере для решения таких задач, то мы открыты к такому диалогу», - пояснил Левин.