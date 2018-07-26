Теперь в автобусах АО «Альметьевское ПОПАТ» и ООО «Нижнекамское ПАТП-1» можно оплачивать проезд всеми видами банковских карт, в том числе смартфонами, в режиме онлайн c вводом PIN. При этом сохраняется возможность оплаты транспортными картами и за наличный расчет. Для удобства пассажиров выдается бумажный билет.