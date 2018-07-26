Тинькофф Банк и госкорпорация «ДОМ.РФ» отказались от совместного проекта по выдаче онлайн-ипотеки, о запуске которого они объявили в январе этого года. Об этом РБК рассказали два источника на банковском рынке. «Созданием новой платформы по выдаче и сопровождению ипотечных кредитов «ДОМ.РФ» займется самостоятельно», — подтвердили РБК в пресс-службе «ДОМ.РФ». Через сервис можно будет полностью обслуживать ипотечные онлайн-кредиты.

В «ДОМ.РФ» отметили, что продолжают начавшееся в декабре 2017 года партнерство по выдаче кредитов «ДОМ.РФ» через ипотечную платформу Тинькофф Банка.

В пресс-службе Тинькофф Банка РБК сообщили, что сейчас обсуждаются различные форматы сотрудничества, для того чтобы найти «оптимальный и взаимовыгодный для обеих сторон и для клиентов вариант». «В данный момент «ДОМ.РФ» является одним из партнеров нашей ипотечной платформы «Тинькофф.ру», — указали там.

В марте Тинькофф Банк и банк «Российский Капитал» (подконтролен корпорации «ДОМ.РФ») зарегистрировали под создание платформы ООО «Онлайн Ипотека», 51% в котором принадлежит «Российскому Капиталу», а 49% — Тинькофф Банку. Уставный капитал компании, по данным СПАРК, составляет 30 млн рублей.

Планировалось, что корпорация «ДОМ.РФ» будет заниматься созданием ипотечных продуктов , оценкой рисков, онлайн-регистрацией сделок с недвижимостью и выдачей кредитов банка «Российский Капитал». Тинькофф Банк должен был обеспечить создание технологической платформы, продвижение сервиса и поддержку клиентов. Объем инвестиций в проект не раскрывался.

Директор по новым продуктам Тинькофф Банка Александр Емешев в начале февраля в интервью «Коммерсанту» говорил, что наиболее близким аналогом запускаемой платформы является продукт Rocket Mortgage от компании Quicken Loans, с помощью которого можно подать заявку на ипотеку со смартфона. «Сегодня есть сервис «Тинькофф Ипотека», который позволяет выбирать и оформлять ипотеку онлайн, где в банк вам нужно прийти только один раз — собственно, для того, чтобы оформить сделку. Мы думаем, что с АИЖК (это прежнее название «ДОМ.РФ». — Прим. РБК) у нас получится продвинуться дальше и перенести этот процесс полностью в онлайн, чтобы вообще не нужно было никуда приходить», — говорил Емешев.

Но, по словам источника РБК, знакомого с ситуацией, через непродолжительное время после старта проекта выяснилось, что Тинькофф Банк и «ДОМ.РФ» «по-разному видят для себя продукт и формат его создания». «ДОМ.РФ» был сильнее заинтересован в запуске платформы, и в итоге они оставили разработку этой идеи полностью на своей стороне», — сказал собеседник РБК.

В I квартале 2018 года через «Тинькофф Ипотеку» было выдано кредитов на 4,6 млрд рублей. «Хотим удвоить или даже утроить объем выдачи по сравнению с прошлым годом», — говорил в конце мая в ходе конференц-кола председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.



Объем выданных по итогам I квартала 2018 года ипотечных кредитов «ДОМ.РФ» и банка «Российский Капитал» составил 18,4 млрд рублей.