Telegram Messenger LLP запустил новый сервис для идентификации пользователей — Telegram Passport. Об этом мессенджер сообщил в своем блоге, передает РБК .

Как пояснили разработчики, Telegram Passport — это единый способ авторизации для сервисов, которые требуют идентификации личности. Если раньше пользователю приходилось при регистрации и входе в новые приложения каждый раз вводить свои персональные данные, то новая функция от Telegram позволит сделать это за один раз. Для этого в сервис Telegram Passport можно будет загрузить свои данные — фотографии, сканы документов, сведения о банковских картах, а потом делиться этими данными с различными интернет-сервисами, требующими подтверждения личности.

В Telegram заверяют, что все документы и персональные данные будут храниться в облаке мессенджера с использованием сквозного шифрования.

«Для Telegram эти данные — просто случайный набор слов, и у нас не будет доступа к информации, которую вы храните в своем Telegram Passport. Когда вы делитесь своими данными, они передаются непосредственно получателю. <...> В будущем все данные Telegram Passport будут перемещены в децентрализованное облако», — говорится в сообщении разработчиков.

Первой платформой, которая использовала новую функцию мессенджера для верификации пользователей, стала система электронных платежей ePayments.com. Ранее источник РБК, знакомый с планами Telegram, рассказывал, что в тестировании сервиса участвовала и платежная система QIWI. Однако ePayments.com была единственной, кто согласился на все условия основателя Telegram Павла Дурова, отметил еще один собеседник РБК, знакомый с ходом тестирования. По его словам, сервис «должен нравиться» Дурову, а также заплатить 250 тыс. евро в качестве «входного билета».

Руководитель проекта по идентификации личности IDX Светлана Белова уверена, что с помощью этого проекта Telegram решил выйти на рынок торговли персональными данными. «У Telegram сейчас много информации о предпочтениях пользователей, есть данные об их телефонах, но идентифицировать пользователя сложно. Если к этим данным приложить так называемый цифровой профиль (с личными данными, адресом, Ф. И. О.), то они в разы вырастают в цене», — говорит она.

Светлана Белова считает, что наиболее востребованным сервис Telegram Passport теоретически мог бы быть в финансовых организациях (для предоставления услуг удаленно) и таких сервисах, как, например, каршеринг. Однако данные, которые пользователь предоставляет о себе сам, недостаточно достоверны, а для большинства сервисов требуется верифицированная информация. Поэтому, скорее всего, Telegram Passport пригодится как нишевой продукт для ICO, так как там важен сам факт внесения средств, а не точная идентификация личности владельца.

Как пояснял РБК ведущий блокчейн-разработчик компании MultiTKN Антон Буков, Telegram Passport позволяет хранить любые документы на сервере в зашифрованном виде.

«Это значит, что пользователь при необходимости будет пересылать какому-то сервису не сам документ, а уникальный идентификатор документа и ключ для его расшифровки. Верификацией этих ключей (подтверждением, что зашифрованный документ является подлинным) будут заниматься специальные KYC-компании, которые работают в соответствии с требованиями GDPR (Общий регламент по защите данных)», — поясняет он.

По мнению Букова, Passport станет логичным продолжением Telegram Login (виджет, запущенный в феврале 2018 года, который позволяет с помощью мессенджера авторизовываться на разных сайтах).



«То есть с помощью Telegram Login пользователь будет авторизовываться на сайте, а с помощью Telegram Passport проходить верификацию личности для расширения полномочий. Например, оплачивать счет или подписывать документы по аналогии с электронной подписью», — говорит он. Предполагается, что функция будет встроена в мессенджер.