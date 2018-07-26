Суд в Тульской области вынес приговор в отношении Юлии Деревягиной, которая обвиняется в совершении 20 преступлений и нанесении ущерба банкам на общую сумму около 3 млн рублей посредством заключения фиктивных кредитных договоров. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В суде установлено, что Деревягина в течение 2015—2017 годов путем составления подложных договоров с коммерческими банками оформляла от имени других граждан кредиты. Полученные денежные средства она расходовала по своему усмотрению.

В результате таких действий банкам причинен ущерб на сумму около 3 млн долларов. Ущерб частично возмещен.

Суд приговорил Деревягину к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.