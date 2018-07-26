Суд в США отклонил ходатайство бывшего главы Пробизнесбанка Сергея Леонтьева, добивающегося отмены распоряжения, на основании которого российское Агентство страхования вкладов (АСВ) рассчитывает получить у него сведения и документы по вопросам, связанным с банкротством в РФ финансового учреждения.

Распоряжение о разрешении на вручение Леонтьеву, не являющемуся стороной в деле о банкротстве банка, повестки с целью получения у него показаний и документации, которая могла бы подтвердить, что ему было известно о финансовом положении Пробизнесбанка и проводимых им операциях, было выдано Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка в октябре 2017 года. В январе этого года распоряжение было обжаловано бывшим совладельцем банка.

В своем ходатайстве об отмене распоряжения Леонтьев, в частности, утверждал, что оно было выдано в нарушение так называемого «Акта Магницкого», поскольку руководитель компании «Кворум», привлеченной АСВ в качестве консультанта, находился под введенными властями США санкциями. Кроме того, экс-глава Пробизнесбанка настаивал, что АСВ передаст полученные от него сведения правоохранительным органам РФ, которые могут на их основе открыть против него уголовные дела. Он также требовал, чтобы в случае отклонения его ходатайства суд обязал АСВ предоставить ему информацию по делу о банкротстве банка.

Рассмотрев представленные Леонтьевым аргументы, американский суд последовательно их отклонил.

Тем не менее судебное решение обязывает стороны согласовать список вопросов, на которые должен ответить Леонтьев. В случае отсутствия компромисса для разрешения разногласий стороны должны будут обратиться в суд. Информация о ходе консультаций должна быть представлена к 18 сентября этого года.

В России в отношении Пробизнесбанка менеджмента этой кредитной организации ведется уголовное расследование. По версии следствия, неустановленные руководители и сотрудники банка, используя служебное положение, привлекли для аферы подчиненных, работников финансовой группы «Лайф», а также руководителей ряда фиктивных фирм. В результате из банка, как полагает следствие, было похищено около 2,5 млрд рублей.

В СК РФ отмечают, что подконтрольным фирмам-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары и переводились за рубеж. Документальное оформление кредитов формально носило законный характер, однако документы содержали недостоверные сведения, установило следствие. В августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.