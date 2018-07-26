США и ЕС готовы начать «новый этап» в торговых отношениях и совместно работать над «нулевыми» пошлинами между сторонами. Таковы результаты встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Стороны согласились приостановить введение каких-либо дополнительных тарифов во время переговоров и работать над реформой по торговле во Всемирной торговой организации.

«Экономические отношения между Соединенными Штатами и Европой являются крупнейшими и наиболее важными в мире. Каждый год мы торгуем товарами и услугами примерно на 3 триллиона долларов — это почти треть мировой торговли», — заявил Юнкер после трехчасовых переговоров.

ЕС готов увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) и соевых бобов из США при условии конкурентноспособных цен, сообщил Юнкер. По словам Трампа, ЕС увеличит закупки СПГ из Штатов, став его «массовым покупателем».

«Все это свидетельствует о том, что Европа всегда будет протягивать руку Соединенным Штатам. Мы всегда будем искать области, где мы можем работать вместе на взаимовыгодной основе», — заявил Юнкер.