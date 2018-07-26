В Казани возбуждено уголовное дело за мошенничество на 1,7 млн рублей, которое заключалось в подложном инвестировании в зарубежную компанию.

Как сообщает TatCenter , по данным следствия, подозреваемая под предлогом инвестиций в финансово-коммерческую деятельность одной из зарубежных компаний организовала прием денег граждан под проценты. Процентная ставка составляла от 100 до 200% годовых.

Таким образом, на территории Казани были обнаружены три офиса финансовой «пирамиды».