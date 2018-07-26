В США появится новая трейдинговая платформа Voyager, предлагающая клиентам торговые операции c криптовалютами без комиссий. Бета-тестирование площадки начнется на этой неделе, а в октябре трейдеры получат доступ к мобильному приложению Voyager.

В будущем платформа планирует предложить дополнительные услуги для хедж-фондов и институциональных инвесторов, а также запустить новостной и аналитический сервис, сообщает ForkLog .

Участниками проекта являются сооснователь Uber Оскар Салазар, инвестор Uber Филип Эйтан, а также глава розничного брокера Lightspeed Financial Стивен Эрлих (CEO стартапа).

Изначально на Voyager будут представлены 15 криптовалют, в том числе биткоин, еthereum, litecoin, bitcoin cash, ethereum classic. По словам Стивена Эрлиха, компания склоняется к добавлению активов, которые недоступны на большинстве крупных американских площадок, в том числе XRP и stellar. Но перед этим Voyager обеспечит надежное хранение этих криптовалют.