Сбербанк и компания Self-bar установили в московском баре Sean O’Neill’s Irish Pub пивной кран с бесконтактной оплатой - вендинговый аппарат, позволяющий самостоятельно налить и оплатить пиво в баре. Такой кран позволяет сократить очереди у стойки в часы пиковой загрузки.

Чтобы воспользоваться краном необходимо выбирать нужный объем напитка и оплатить покупку бесконтактным способом - NFC-карта, смартфон, часы, а затем получить чек и пиво. При этом у клиента есть возможность остановить или запустить розлив с помощью дисплея.

По словам представителя банка, прообраз решения специалисты увидели в Лондоне. Там эксперимент давно признан удачным, сообщает VC.ru .

«Наше устройство дополнительно адаптировано под местные требования: реализована печать фискального чека или технический пролив без оплаты. В пиковые дни проходит 20-25 транзакций за вечер. Мы готовы предложить такой сервис барам по всей стране», - пояснила Светлана Кирсанова, директор подразделения «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка.