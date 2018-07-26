В условиях цифровизации в мире важно обеспечить безопасность общества, бизнеса и граждан. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании глав БРИКС в расширенном составе.

«В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Принимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве», — сказал он.

Путин в этой связи призвал активнее налаживать партнерство в сфере цифровой экономики в рамках БРИКС.