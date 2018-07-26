Просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю банковской системы РФ в июне 2018 года сократилась на 0,8% и составила 3 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. В абсолютном выражении объем просрочки уменьшился за месяц на 25,6 млрд рублей.

При этом за первое полугодие просроченная задолженность по кредитам выросла на 162,2 млрд рублей, или на 5,7%, а за 12 месяцев динамика даже скромнее: рост на 158,8 млрд рублей, или на 5,6%. В совокупном кредитном портфеле доля просрочки на 1 июля 2018 года составляет 6,2%, почти как в начале года (годом ранее доля просрочки составляла 6,4%).

За прошедший месяц рост просроченной задолженности был зафиксирован у 217 кредитных организаций (по итогам первого полугодия — у 219).

Наиболее существенно этот показатель в июне увеличился у банка «Пересвет» (на 4,5 млрд рублей). В процентном отношении это 3,8%, однако рост с начала года превысил 10%. Рост просрочки в прошедшем месяце четырем банкам из пятерки обеспечили преимущественно корпоративные заемщики. Только у Совкомбанка рост просрочки по корпоративному портфелю немного уступает аналогичной сумме роста по кредитам, выданным физлицам. Соответственно, в пятерке по росту просрочки по корпоративному портфелю Росбанк заменил Совкомбанк, другие четыре банка остались на своих местах.



По сокращению общей просроченной задолженности по кредитам лидером июня оказался ВТБ (минус 8,7 млрд рублей, или 3,4%). ВТБ, Сбербанку и Промсвязьбанку сокращение просрочки обеспечили корпоративные кредиты, Кредит Европа Банку — розничные, а у Альфа-Банка почти одинаково сократилась просрочка по розничному и корпоративному портфелю.



По данным Банка России, просроченная задолженность в июне сокращалась и по корпоративным, и по розничным кредитам (на 0,5% и 1,3% соответственно). Розничная просрочка уменьшилась и в целом за первое полугодие — на 4,2% (доля в портфеле за тот же период — с 7% до 6,1%). А вот объем просрочки по корпоративным кредитам с начала года вырос на 7,9%, его доля в портфеле — с 6,4% до 6,7%.

По данным финансового рейтинга Банки.ру, просроченная задолженность по совокупному корпоративному кредитному портфелю за июнь сократилась на 14,9 млрд рублей до 2,19 трлн. Общая сумма просрочки в розничном портфеле за месяц уменьшилась на 10,7 млрд рублей, а ее размер составил 814,3 млрд рублей.





Крупнейший рост просроченной задолженности по розничным кредитам в июне показал Совкомбанк (на 565,5 млн рублей, или 4,4%), в первом полугодии — ВТБ (на 94,8 млрд рублей, или 346,3%) за счет портфеля, унаследованного от ВТБ 24. Лидером месяца по росту корпоративной просрочки стал санируемый «Пересвет» (на 4,7 млрд, или 4,1%), с начала года самый большой рост у «ФК Открытие» (на 74,6 млрд, или 55,1%).

Наиболее значительно сокращение просрочки по корпоративному блоку за июнь показал ВТБ (на 8 млрд рублей, или 6%, в апреле), по розничному в лидерах Кредит Европа Банк (сокращение на 2,96 млрд рублей, или 31,2%, за месяц). Крупнейшее сокращение просрочки с начала года — 14,6 млрд, или 26,6%, — по розничным кредитам банка «Русский Стандарт», 8,6 млрд рублей, или 4,1%, — по корпоративному портфелю БМ Банка.