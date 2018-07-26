Примсоцбанк опубликовал мобильное приложение «Примсоцл@йн - Бизнес» в Google Play и AppStore.

По словам Андрея Грудинина, начальника отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», благодаря приложению будет доступна информация о банковских счетах, просмотр, создание и подтверждение платежных поручений, подпись документов, отправка реквизитов и проверка контрагентов.

Чтобы получить доступ к «Примсоцл@йн - Бизнес», клиентам банка, подключенным к интернет-банкингу iBank2, необходимо направить в банк заявление на подключение. Далее достаточно будет указать номер телефона, зарегистрированный в iBank2 и ввести высланный на него пароль. Использование приложения не потребует обучения или привыкания – интерфейс приспособлен под интуитивное использование, говорится в сообщении кредитной организации.