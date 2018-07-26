Один из самых популярных цифровых кошельков Skrill объявил, что теперь пользователи могут мгновенно покупать и продавать криптовалюты, включая биткоин, bitcoin cash, ethereum и litecoin.

Покупка монет возможна с помощью всех поддерживаемых фиатных валют, а их более 40 в тридцати странах. России в списке пока нет, но представители компании обещают скорое расширение сервиса на новые рынки.

Представители Skrill заявляют, что обмен криптовалюты проходит с помощью известной биржи, сообщает ForkLog .

По словам главы Skrill, Neteller и Income Access Лоренцо Пеллегрино, торговля криптовалютами вызывает восторг и отличается динамичностью, поэтому сервис цифровых кошельков очень хорошо вписывается в эту среду. Многие хотят поэкспериментировать в торговле криптовалютами, но не знают, с чего начать, поэтому процесс сделан максимально простым.