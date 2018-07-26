Негосударственные пенсионные фонды, входящие в финансовую группу «Будущее», могут войти в периметр объединения НПФ «Нефтегарант», «Нефтегарант НПО» и «Согласие ОПС». Сделано это будет не сразу, а в перспективе года или полутора лет, пишет «Коммерсант».



По данным издания, на базе единого «Нефтегаранта» будет объединено семь-восемь фондов, включая НПФ «Будущее» (входит в одноименную группу). В объединение войдет и НПФ «Телеком-Союз», сообщил изданию источник, который знает об этом от сотрудников группы компаний «Регион» и нефтяной компании «Роснефть».



ФГ «Будущее» объединяет четыре пенсионных фонда: «Будущее» (308,9 млрд рублей активов), «Телеком-Союз» (30,4 млрд), «Образование» (5,6 млрд), «Социальное развитие» (10,2 млрд). Группа на 89,7% принадлежит Борису Минцу.



До конца года планируется объединить пенсионные фонды «Будущее», «Образование» и «Социальное развитие». В перспективе года – полутора лет объединенные «Будущее» и «Телеком-Союз» будут присоединены к единому «Нефтегаранту».

Фонды Бориса Минца имеют существенный объем проблемных активов, компенсировать по крайней мере часть проблем которых придется старому собственнику, отмечают эксперты.



Фонды ФГ «Будущее» столкнулись с проблемами год назад в результате санации ряда банков экс-партнеров Минца. В частности, НПФ «Будущее» после фактического обнуления капитала банка «ФК Открытие» лишился более 12 млрд рублей. Также ряд эмитентов облигаций, находящихся в портфелях НПФ группы и связанных с O1 Group и «Открытие Холдингом», допустили дефолт или провели реструктуризацию своих долговых бумаг. Минц был готов расстаться со своим пенсионным бизнесом еще зимой, отмечает издание.

Переговоры велись со Сбербанком, группой «Алор», «ФК Открытие», концерном «Россиум» и МКБ, а также группой НПФ «Благосостояние». Однако все претенденты отказались от сделки. В мае стало известно, что «Россиум» продал кредит, залогом по которому выступал пакет Бориса Минца в ФГ «Будущее», кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). СМИ связывали эту компанию с ГК «Регион», хотя последняя отрицала связь с офшором. Сообщалось, что фонды «Будущего» переходят под контроль структур, работающих с «Роснефтью».