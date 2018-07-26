Депутаты Госдумы предлагают снизить финансовую нагрузку на ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации. По мнению авторов законопроекта, таких должников необходимо освободить от исполнительского сбора, который они обязаны уплатить, если дело дошло до судебных приставов, пишут «Известия» .



Предложенная депутатами мера касается участников госпрограммы поддержки заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта программа действует в РФ с 2015 года для тех, кто из-за перемены обстоятельств не может соблюдать установленные банком условия. За помощью могут обратиться социально незащищенные категории: родители несовершеннолетних детей, инвалиды и ветераны боевых действий. Помощь предоставляется в виде реструктуризации займа при участии Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Если заемщик перестает выплачивать ипотеку, банк с помощью судебных приставов забирает квартиру должника и продает ее на торгах. При этом гражданин обязан заплатить исполнительский сбор (7% от суммы долга) — это своего рода штрафная санкция за нарушение условий договора. Выплаты не удается избежать, даже если заемщик реструктуризировал кредит, а банк отказался от взыскания долга, но ранее успел направить исполнительные листы приставам. В результате человек остается без квартиры и с огромным долгом.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, размер такого сбора может достигать нескольких миллионов рублей.

Депутаты предлагают полностью освободить участников программы от уплаты исполнительского сбора. Также будут аннулироваться неисполненные постановления о взыскании сбора, если заключено мировое соглашение с банком.

Кроме того, депутаты намерены установить правило, согласно которому размер исполнительского сбора по одному кредиту не должен превышать 7%, даже если долг выплачивают несколько человек — например, супруги. Действующее законодательство в этом случае устанавливает сбор для каждого должника отдельно, то есть в итоге его размер увеличивается до 14%. Верховный суд РФ в 2016 году уже разъяснил эту норму, однако законодательно она не была закреплена до сих пор.

По мнению экспертов, освободить от исполнительского сбора необходимо всех ипотечников, а не только тех, кто стал участником госпрограммы. «Необходимо предотвратить все случаи, когда люди, взявшие кредит в банке и по большому счету стимулирующие развитие российской экономики, вынуждены платить еще и дополнительные банковские поборы», — заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Артем Кирьянов.

Первое чтение законопроекта в Госдуме намечено на сентябрь.