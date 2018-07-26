Должников могут освободить от исполнительского сбора.
Депутаты Госдумы предлагают снизить финансовую нагрузку на ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации. По мнению авторов законопроекта, таких должников необходимо освободить от исполнительского сбора, который они обязаны уплатить, если дело дошло до судебных приставов, пишут «Известия».
Предложенная депутатами мера касается участников госпрограммы поддержки заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта программа действует в РФ с 2015 года для тех, кто из-за перемены обстоятельств не может соблюдать установленные банком условия. За помощью могут обратиться социально незащищенные категории: родители несовершеннолетних детей, инвалиды и ветераны боевых действий. Помощь предоставляется в виде реструктуризации займа при участии Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Если заемщик перестает выплачивать ипотеку, банк с помощью судебных приставов забирает квартиру должника и продает ее на торгах. При этом гражданин обязан заплатить исполнительский сбор (7% от суммы долга) — это своего рода штрафная санкция за нарушение условий договора. Выплаты не удается избежать, даже если заемщик реструктуризировал кредит, а банк отказался от взыскания долга, но ранее успел направить исполнительные листы приставам. В результате человек остается без квартиры и с огромным долгом.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, размер такого сбора может достигать нескольких миллионов рублей.
Депутаты предлагают полностью освободить участников программы от уплаты исполнительского сбора. Также будут аннулироваться неисполненные постановления о взыскании сбора, если заключено мировое соглашение с банком.
Кроме того, депутаты намерены установить правило, согласно которому размер исполнительского сбора по одному кредиту не должен превышать 7%, даже если долг выплачивают несколько человек — например, супруги. Действующее законодательство в этом случае устанавливает сбор для каждого должника отдельно, то есть в итоге его размер увеличивается до 14%. Верховный суд РФ в 2016 году уже разъяснил эту норму, однако законодательно она не была закреплена до сих пор.
По мнению экспертов, освободить от исполнительского сбора необходимо всех ипотечников, а не только тех, кто стал участником госпрограммы. «Необходимо предотвратить все случаи, когда люди, взявшие кредит в банке и по большому счету стимулирующие развитие российской экономики, вынуждены платить еще и дополнительные банковские поборы», — заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Артем Кирьянов.
Первое чтение законопроекта в Госдуме намечено на сентябрь.
Нет комментариев