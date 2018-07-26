В Санкт-Петербурге полиция в рамках расследования уголовного дела теневых банкиров изъяла 417 млн рублей. Деньги находились в той же квартире, где полиция ранее нашла 50 млн рублей. Хранительница средств со второй попытки определена под домашний арест, пишет «Коммерсант».



В спецоперации участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и их коллеги из регионального управления ФСБ России, сообщила изданию официальный представитель МВД России Ирина Волк. Обыски проводились в офисах нескольких фирм-однодневок и в квартире одной из подозреваемых. В результате была «обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также 417 млн рублей, 48 тыс. долларов и 60 тыс. евро», уточнила Ирина Волк.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного еще в ноябре 2017 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере). Детали уголовного дела и имена фигурантов пока не разглашаются.

По неофициальным данным, владелицей квартиры, в которой были обнаружены спрятанные деньги, оказалась профессиональный бухгалтер Наталья Бибик, официально работавшая в небольшой фирме, специализировавшейся на торговле табачными изделиями.

Изначально следствие полагало, что злоумышленники привлекли женщину к участию в афере лишь в роли номинального соучредителя нескольких фиктивных фирм. Первый обыск в ее квартире, расположенной на улице Гастелло, полицейские провели еще в декабре 2017 года. Тогда в старом диване они обнаружили тайник с более чем 50 млн рублей. По данным МВД, эти деньги были долей, полученной злоумышленниками в качестве оплаты за незаконное обналичивание 644 млн рублей, проведенных через десятки фиктивных компаний.

За свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов порядка 8% от общей суммы. А схема использовалась традиционная: обналичивание проводилось под видом оплаты за предоставленные услуги и товары.

Владелице квартиры удалось убедить следователей в непричастности к незаконному обналу, поэтому ее отпустили на свободу. Но арест части членов преступной группы работу теневых банкиров не остановил, что в итоге позволило полиции добавить в материалы дела новые эпизоды и новых фигурантов. Спустя семь месяцев полицейские, реализовывая оперативную информацию, нанесли Бибик очередной визит. На этот раз они обнаружили партию купюр, еще не отправленную заказчикам обналички. Деньги были оформлены как вещественные доказательства, а бухгалтера Бибик доставили в суд, которой, удовлетворив ходатайство следствия, отправил ее под домашний арест.