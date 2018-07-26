Криптовалютная биржа Bittrex объявила, что для индивидуальных и корпоративных клиентов теперь доступен ввод/вывод фиатного доллара США. Однако пока эта опция доступна лишь резидентам Калифорнии, Вашингтона, Нью-Йорка и Монтаны.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователям необходимо подать соответствующий запрос для того, чтобы получить разрешение на ввод/вывод долларов США. Прежде, чем опция станет доступна, обязательно также пройти KYC-процедуру и подтвердить контроль над указанным банковским счетом, сообщает ForkLog .