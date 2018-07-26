Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире Binance объединилась с Трастом президента Мальты, чтобы создать фонд Blockchain Charity Foundation (BCF).

Таким образом, технология, лежащая в основе криптовалют, будет использоваться для «оказания поддержки уязвимым сообществам и повышения прозрачности в благотворительной работе», сообщает Ttrcoin .

Основные целями меморандума - отстаивание технологии блокчейн и ее применения для решения проблем устойчивости в гуманитарной и экологической областях; улучшение осведомленности о всестороннем использовании блокчейна и его влиянии на общество и экономику; совместная организация рабочих ресурсов для решения локальных и региональных проблем путем внедрения пилотных проектов и других инициатив, содержащих в себе технологию блокчейн.

Мальтийскому президенту Колейро Прека было предложено стать председателем главного наблюдательного совета BCF. При этом другие руководители Мальты будут давать руководству фонда стратегические советы и показывать направление деятельности.