Акции Facebook на открытии торгов на американской внебиржевой торговой площадке NASDAQ в четверг подешевели на 18,35%, до 177,57 доллара за одну бумагу, передает ТАСС.

При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,9% — до 7 860,749 пункта.

Капитализация Facebook, по данным Bloomberg, уменьшилась на 120 млрд долларов.



Как сообщалось, публикация квартального отчета и негативные прогнозы аналитиков привели к обвалу стоимости акций Facebook (прим. Банки.ру).