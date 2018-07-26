В период Чемпионата мира по футболу заемщики оформили порядка 44 тыс. займов на общую сумму чуть менее 0,5 млрд рублей. Отметим, что данные займы были направлены на нужды именно к этому событию, а их пик пришелся на период с 20 июня по 6 июля. Говоря о долевом отношении, то около 4% от общего числа займов были оформлены на цели, связанные с футболом. Данная динамика обусловлена тем, что россияне не ожидали подобной игры от сборной и рассчитывали, что выступление сборной закончится на групповом этапе.

Интересно отметить, что во время Олимпиады в Сочи (схожее по масштабу спортивное событие) в 2014 году заемщики оформили не более 1,5% от общего числа займов на эту цель.

Стоит отметить, что россияне начали готовиться к мероприятию задолго до его начала, и первые займы на эту цель были зафиксированы еще в январе. С января по июнь было оформлено около 300 тыс. займов на сумму 2,9 млрд рублей.

Таким образом, всего россияне оформили 344 тыс. займов на 3,2 млрд рублей к Чемпионату мира.

До начала Чемпионата мира по футболу заемщики в основном брали деньги на покупку телевизора, на приобретение телевизионной тарелки на дачу (60% от всей обращений) и т.д. Однако после начала Чемпионата мира по футболу и выхода команды в плей-офф заемщики стали активно оформлять займы на покупку авиа и ж/д билетов в Самару, Москву и Сочи (30%), а также высказывали намерения перекупить билеты на сами матчи (16%).