Арбитражный суд Башкортостана оставил без движения до 24 августа заявление АО «Социнвестбанк» о взыскании 165,6 млн рублей с бывшего владельца банка Сергея Таболина, говорится в материалах суда.

Заявление оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года прекратил производство по заявлению индивидуального предпринимателя о признании банкротом Таболина. Определением суда от 27 октября 2017 года была произведена замена заявителя (Социнвестбанк) на его правопреемника — Михаила Приклонского. Производство по делу было прекращено в связи с отказом предпринимателя от заявления.

Столичный арбитраж в июне 2017 года прекратил производство по другому заявлению Приклонского о банкротстве Таболина. Согласно мировому соглашению между заявителем и должником, утвержденному судом, Таболин обязуется уплатить кредитору 3,1 млн рублей в срок до 31 декабря 2018 года.

В рамках дела о банкротстве суд 23 августа 2016 года отклонил заявление ООО «Уайт Сейл Риэлти» о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на объект незавершенного строительства площадью 600 кв.м, принадлежащий на праве собственности Таболину.

В заявлении говорится, что непринятие истребуемых мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, поскольку должником с 2010 года не исполняется решение суда о взыскании с него в пользу заявителя денежных средств. В связи с этим, по мнению заявителя, действуя недобросовестно, Таболиным может быть отчуждено вышеуказанное имущество.

Однако суд отклонил заявление ООО. Доказательства, свидетельствующие о действиях Таболина, направленных на реализацию принадлежащего ему имущества третьим лицам, а также доказательства наличия реальной угрозы невозможности исполнения судебного акта, заявителем не представлены, отметил суд.

Таболин стал акционером Социнвестбанка в 2007—2008 годах. Ранее он владел Акромбанком, который был переименован в КБ «Русский банк делового сотрудничества».