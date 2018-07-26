Японский конгломерат Hitachi и телекоммуникационный гигант KDDI в магазине KDDI, находящемся в токийском районе Синдзюку, проводят экспериментальный тест купонно-расчетной блокчейн-системы для трансакций покупателей в распределенной сети при помощи отпечатков пальцев в качестве средства для подтверждения платежей.

Блокчейн-система, разработанная Hitachi при помощи технологии Hyperledger Fabric, объединена с биометрической верификацией Hitachi и купонной системой KDDI, сообщает Ttrcoin .

Как объясняет Hitachi, регистрируясь в системе, покупатели вносят туда свою биометрическую информацию и купоны, которые затем зашифровываются и сохраняются в блокчейн.

Конечная цель проекта – это использование блокчейна для верификации покупателей по отпечаткам пальцев, а также поддержание точности и актуальности информации об используемых купонах, хранящейся в сети.