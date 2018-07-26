Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет из семи законов о специальных административных районах (САР), которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Пакет был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации от Приморья и Калининградской области.

Законы предусматривают наделение одного из федеральных органов власти функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере функционирования САР, а также создание соответствующим субъектом РФ в каждом САР управляющей компании, которая будет обеспечивать функционирование САР. Контроль над деятельностью управляющей компании будет возложен на власти субъекта РФ.