Площадка для институциональных инвесторов itBit и компания ED&F Man Capital Markets провели обмен биткоин-фьючерса биржи CME на «физический» актив, то есть на саму монету. Участники сделки утверждают, что это первая подобная EFP-транзакция в истории.

По словам представителя ED&F Man Capital Markets Брукса Дадли, EFP-транзакция на CME означает важный шаг на пути к созданию регулируемого деривативного рынка цифровых валют, сообщает РБК .

Дадли добавил, что это также важный шаг на пути становления биткоина в качестве полноценного класса активов.

До подобной сделки Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) допускала только торги биткоин-фьючерсами, расчеты по которым проводятся в фиате. После этой новости объем торгов срочными контрактами на CME и CBOE резко вырос.