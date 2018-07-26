Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось убедить ключевых оппонентов в правительстве в необходимости закона о едином госрегулировании тарифов, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве. Противники нового закона, над которым служба работала три года (с момента присоединения к ней Федеральной службы по тарифам), признали его необходимость. Документ на следующей неделе уйдет в Белый дом, хотя с ним по-прежнему не согласны пять министерств, пишет «Коммерсант».



«Разногласия с Минэкономики, Минэнерго, Минстроем, Минтрансом, Минкомсвязью есть, но они уже не такие непреодолимые», — сообщили изданию в службе. Там считают это «первой серьезной победой» и признают, что на доказывание необходимости закона «Об основах госрегулирования цен (тарифов)» «ушло очень много времени».

Проект закона и таблицы разногласий с министерствами на следующей неделе будут направлены в Белый дом. В службе рассчитывают, что документ заработает с 2020 года. Проект ФАС — рамочный, основанием для его разработки стал указ Владимира Путина об утверждении нацплана развития конкуренции на 2018–2020 годы. Суть реформы — в создании единой системы регулирования тарифов 17 отраслей с едиными правилами и методами и в унификации разрозненных норм отраслевого законодательства. Сейчас отраслевые тарифы регулируют 18 законов, 40 постановлений правительства и более 100 ведомственных актов.



Проект детально описывает установление тарифов, их обжалование и ввод в действие (за месяц до окончания периода регулирования). Кроме того, документ вводит долгосрочные «полные» тарифы на срок от пяти лет. Сейчас тарифы в 90% случаев называются долгосрочными, но на деле постоянна только часть тарифа, остальное (неподконтрольные расходы — амортизация основных средств, налоги, страховые платежи, аренда имущества) каждый год пересчитывается «прямым счетом». Данные о тарифах ФАС намерена сделать публичными с помощью единой информационной системы (ЕАИС), она уже готова к подаче заявок в электронном виде, размещению решений и экспертных заключений.



В ФАС подчеркивают, что намерены обеспечить тарифному регулированию «не революцию, а эволюцию», чтобы лучшие отраслевые практики были доступны для других сфер, как регуляторный контракт, который зарекомендовал себя в газовой сфере и водоснабжении, но не распространен в иных сферах.